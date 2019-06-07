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Mecitözü Biyokütle Santrali ödül kazandı

Trabzon merkezli Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ tarafından Çorum’un Mecitözü ilçesinde kurulan ve bitkisel atıkların enerjiye dönüştürülmesini sağlayan Biyokütle Santrali projesi ödül kazandı.

Mecitözü Biyokütle Santrali ödül kazandı

Trabzon merkezli Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ tarafından Çorum’un Mecitözü ilçesinde kurulan ve bitkisel atıkların enerjiye dönüştürülmesini sağlayan Biyokütle Santrali projesi ödül kazandı.

07 Haziran 2019 Cuma 21:45
Mecitözü Biyokütle Santrali ödül kazandı

Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan'a Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde ödül verildi.

“Enerjide değişim ve dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen ICCI 8'inci ICCI Enerji Ödülleri dağıtıldı. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan teknoloji ve dijitalleşme odaklı değişim ve dönüşüme en iyi ayak uyduran sektör firmaları, farklı projeleriyle ödüle layık görüldü.

İftar şeklindeki gala yemeğiyle birlikte gerçekleştirilen törende toplam 22 firma ve kuruluş ödüllerini aldı. Törene kamu, özel sektör, akademi ve sektör iş örgütlerinden üst düzey profesyoneller katıldı. Türkiye'de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen dönüşüm, dijitalleşme ve değişime uyum sağlamada öncü olan sektörün güçlü firmaları, yenilenebilir enerji santralleri, termik santraller ve ana ekipman tedarikçisi kategorilerinde ödüllendirildi. Bu kategoriler dışında bir Türk Telekom olmak üzere 8 ayrı jüri özel ödülü verildi.

Bu kapsamda Biyokütle ve atık kategorisinde Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle Oltan Köleoğlu Enerji adına ödülü Biyokütle Yatırım Koordinatörü Anıl Badem aldı.

(İHA)

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