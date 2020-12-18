Mecitözü Belediyesi’nden personele rekor zam

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.

Ekonomik imkansızlıklara ve bütçe yetersizliğine rağmen çalışanlara yüzde 50 zam yapan Mecitözü Belediyesi, personelin ve halkın taktirini kazandı.

Başkan Veli Aylar, belediye çalışanları ile yaptığı toplantı sonucunda 2.943 TL olan brüt maaşları 4.250 TL olarak belirledi. Çalışanlara yüzde 50 zam yapan Başkan Aylar, “Tüm belediye çalışanlarımıza hayırlı olsun” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)