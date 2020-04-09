Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
95834
ALTIN
360.527
DOLAR
6.6541
STERLİN
8.3128
EURO
7.2778

Mecitözü Belediyesi’nden erzak kampanyası

Mecitözü Belediyesi, içerisinde bulunduğumuz süreçte ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek amacıyla sadaka taşı uygulamasını hayata geçiriyor.

Mecitözü Belediyesi’nden erzak kampanyası

Mecitözü Belediyesi, içerisinde bulunduğumuz süreçte ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek amacıyla sadaka taşı uygulamasını hayata geçiriyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 18:05
Mecitözü Belediyesi’nden erzak kampanyası

Mecitözü Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını ifade eden Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, “El ele tutuşamasak ta halkımızın kalbinden tutarak bu zor süreci birlikte atlatacağız her şeyi birlikte başardığımız gibi bu zorlu süreci de birlikte başaracağız” dedi.

İhtiyacı olan vatandaşlar için başlattıkları ve “Sadaka taşı” ismini verdikleri yardım ve erzak kampanyasını başlattıklarını belirten Aylar, alan el ve veren elin birbirini görmeyeceği bu kampanyaya tüm vatandaşları katılmaya davet etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Fındıklı’da karantina kaldırıldı
Fındıklı’da karantina kaldırıldı
Egemen Bağış’a ziyaret
Egemen Bağış’a ziyaret
Mecitözü Belediyesi’ne bir adet kepçe kazandırıldı
Mecitözü Belediyesi’ne bir adet kepçe kazandırıldı
Veli Aylar kutladı
Veli Aylar kutladı
Milli Eğitim Müdürü Sarı Mecitözü’ndeki okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Sarı Mecitözü’ndeki okulları ziyaret etti
Av tüfeği ateş aldı: 1 ölü
Av tüfeği ateş aldı: 1 ölü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim