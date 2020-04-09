Mecitözü Belediyesi’nden erzak kampanyası

Mecitözü Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını ifade eden Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, “El ele tutuşamasak ta halkımızın kalbinden tutarak bu zor süreci birlikte atlatacağız her şeyi birlikte başardığımız gibi bu zorlu süreci de birlikte başaracağız” dedi.

İhtiyacı olan vatandaşlar için başlattıkları ve “Sadaka taşı” ismini verdikleri yardım ve erzak kampanyasını başlattıklarını belirten Aylar, alan el ve veren elin birbirini görmeyeceği bu kampanyaya tüm vatandaşları katılmaya davet etti. (Haber Merkezi)