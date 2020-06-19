Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un önderliğinde Karadeniz Bölgesi Belediye Başkanları ile birlikte pandemi dönemi ve Türkiye'deki genel durum değerlendirmesi amacıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme yapıldı.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, toplantıya CHP Genel Merkezi’nde katılarak, ilçeyle ilgili bir takım taleplerde bulundu. (Haber Merkezi)