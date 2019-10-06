Mansur Yavaş’tan Mecitözü’ne destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret eden CHP Çorum heyeti, Mecitözü’ne destek sözü aldı. Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, “Değerli hemşehrilerimizin selamını kendisine ilettik. Sayın başkanla Mectözü ile ilgili olarak hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeler hakkında sohbet ettik. İşbirliği ile Mecitözü'nü kalkındıracak hamleler için birlikte hareket etme konusunda Sayın Başkan Yavaş ile mutabık kaldık” dedi.

CHP heyeti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaşın ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut’u da ziyaret etti.

İl Başkanı Tüfekçi ve Mecitözü Belediye Başkanı Aylar’a Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ve Aşdağul eski Belediye Başkanı Dursun Uzunca da eşlik etti.

(Haber Merkezi)