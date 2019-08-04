“Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” adlı kampanya için bir stant açan Mecitözü Müftülüğü, kurban bağışlarıyla da kampanyaya destek verdi. Bu sene 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı, müminler arasında tatlı bir telaşa vesile oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı da her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemiz içinde ve dışında vekaletle kurban kesme faaliyetlerine hız verdi. Nüfus yapısı itibari ile küçük ölçekli bir ilçe olmasına rağmen Mecitözü Müftülüğü de İlçe Merkez Büyük Camii önünde açtığı stant ile kampanyaya destek veriyor.

Yaptığı aylık toplantı esnasında konunun ehemmiyeti ile ilgili din görevlilerine bilgi veren İlçe Müftüsü İsmail Ersoy, kendisi de kurban bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Müftü Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dini olan yüce dinimiz İslam, yeryüzündeki bütün Müslümanları kardeş ilan etmiş, birbirleri ile tanışıp kaynaşma, ihtiyacı olanının ihtiyacını gidermeyi emir ve tavsiye etmiştir. Bütün ibadetlerde mensuplarını birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışı gerçekleştirmeye davet eden İslam dini, kurban ibadeti vesilesiyle de bu amaca hizmet etmeyi hedeflemektedir. Dünyanın dört bir tarafında, özellikle Afrika kıtasında insanlar açlıktan ve susuzluktan hayatlarını kaybederken, bizlerin bu duruma kayıtsız kalmamız asla doğru bir davranış olamaz. Ayrıca yüzyıllar boyu mazlumların ve mağdurların ümidi olmuş necip milletimizin gönül coğrafyasındaki kardeşlerine kurban vesilesiyle gerçek bir bayram sevinci yaşatmasının kıymet ve değerini sözle ifade etmek mümkün değildir. Rabbim cümlemizi gösterişten uzak, sadece daha çok kişinin hayır kervanına katılımına vesile olma amacıyla açıktan infakta bulunan salih kulları zümresine ilhak eylesin”

Görevlilerden İbek Köyü İmam Hatibi Hüseyin Düzgün ve Yedigöz Köyü İmam Hatibi Yusuf Aksoy da kurban bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiler.

Ayrıca Mecitözü Müftülüğü din görevlileri de bir kurban bağışında bulunarak kampanyayı destekledi.

(Bülent USLU)