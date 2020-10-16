“Kozören Göleti, tarımsal sulamaya açılmalı”

Mecitözü İlçesi’ni ziyaret eden Tahtasız, Kozören Köyü’nde bulunan tarımsal sulama göletini inceleyerek bilgi aldı.

Kozören Köyü’nde 1999 yılında yapımına başlanan ve 2002 Ocak ayında su tutulmasıyla oluşan göletin yaklaşık 3 ay önce yağmur ve kar sularından oluşan 2 derenin kurumasıyla susuz kaldığını bildiren Tahtasız, “gölet içerisinde yaşayan balık ve diğer canlılar zor durumda kaldığı gibi, şu anda tarımsal sulama da yapılamıyor. Özel İdare, kısa bir süre önce Buğet Köyü’ndeki suyun buraya bağlanmasıyla ilgili proje yaptı. İşin ihalesi de yapıldı ancak ödenek yetersizliğinden dolayı ne zaman hizmete gireceğini bilemiyoruz. Kozören Göletine bir an önce su tutulmasını, çiftçi daha fazla mağdur olmadan önümüzdeki sezon tarımsal sulamanın tekrar hizmete sunulmasını, Kozören ve çevresindeki arazilerin suyla buluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

Tahtasız, bu konuda Vali Mustafa Çiftçi, Özel İdare ve DSİ yetkilileri ile görüşerek sorunu çözmek gayret göstereceklerini bildirdi.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. (Haber Merkezi)