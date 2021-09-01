Körücek’te birlik kurbanı 

Köy Muhtarı İlhan Topcu’nun organizesi, Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin katkıları ile; birlik ve beraberlik ortamının pekişmesi, kazasız-belasız, sağlıklı, bereketli ve huzurlu günler yaşanması temennisiyle “birlik kurbanı” kesildi.

Köy halkının katkılarıyla alınan kurbanlar; aydınlık ve bereketli, huzurlu günler dileğiyle kesilirken, aşure çorbası ile birlikte katılımcılara ikram edildi. Haydar Topcu’nun aşure duasının ardından aşure çorbası ve yemeklerin dağıtımı yapıldı. Köy parkında bir araya gelen katılımcılar, hep birlikte aşure çorbasına ve kurban yemeğine kaşık salladı. Köy halkı, anlamlı bir etkinlik düzenleyen Muhtar İlhan Topcu’ya ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Köy Muhtarı İlhan Topcu ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür geleneklerin sürdürüleceğini söyledi.

“Aşure Günü ve Birlik Kurbanı” buluşmasına Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Mecitözü Esnaf Odası Başkanı Muhammed Öz, köy halkı ve bazı konuklar katıldı.

(Haber Merkezi)

