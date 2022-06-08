Körücekliler, sağlık, huzur ve bereket için dua etti

Körücek Köyü Muhtarlığı ve Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, köy halkının ve çevre köylerden konukların katılımı ile gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Celal Şahin’in organizesi ile düzenlenen yağmur duası öncesi köy halkının katkılarıyla alınan kurbanlar kesildi.

Köy imamı Saffet Demir eşliğinde; bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua eden Körücekliler, daha sonra ise köy konağında lokma paylaştı.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Celal Şahin, etkinliğin düzenlenmesi sırasında kendilerine yardımcı olan ve katılan tüm köylülere teşekkür ederek, yağmur ve şükür duası organizasyonun geleneksel olarak sürdürüleceğini söyledi.

Muhtar Topçu ve Başkan Şahin, yemeklerin hazırlanması ve dağıtımı sırasında katkıda bulunanlara da teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)

