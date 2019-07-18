Körücek Köyü şenlendi

Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen dayanışma şenliği ve piknik, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Köy muhtarlığı ve dernek yönetiminin birlikte organize ettiği etkinlikte bir araya gelen köylüler, birlik-beraberlik mesajı verdi. İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışında bulunan Körüceklilerin bir araya geldiği piknik, akşam geç saatlere kadar devam etti.

Şenlik programına; AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Bektaş, Suat Atalay, Özcan Çetin, Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, AK Parti ve CHP’li yöneticiler, Mecitözü – Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak, Konaç Köyü Muhtarı Haydar Erçelik, Üçköy Derneği Başkanı Murat Baba, İl Özel İdaresi Şefi Remzi Pektaş, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğe katılanlar yapılan konuşmalarda birlik beraberlik vurgusu yaptı. Köy parkında düzenlenen pikniğe katılan yerel sanatçılar, katılımcılara zaman zaman duygulu, zaman zaman da coşkulu saatler yaşattı. Köylüler ve davetliler, güzel bir havada piknik yaparak bol bol sohbet ettiler. Şenliğe Çorum’un sevilen sanatçısı Filiz Ak, türküleriyle renk kattı. Solist Filiz Ak, Özgür Öztürk'ün bağlaması, Ramazan Kubat’ın orgu eşliğinde söylediği türkülerle katılımcıları coşturdu.

Köyün genç yeteneklerinden Emre Özçetin’in de sahne alarak türküler söylediği etkinliğin sunuculuğu ise Erdener Özçetin üstlendi. Piknik havasında düzenlenen etkinlik sırasında katılımcılar, halay çekerek, çeşitli oyunlar oynayarak buluşmayı renklendirdi.

Muhtar İlhan Topcu ile Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ve yönetim kurulu üyelerinin organizesi ile düzenlenen etkinlik sırasında köyde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

(Volkan SINAYUÇ)