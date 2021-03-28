Körücek Derneği’nde yeni başkan Celal Şahin 

Çorum İli Mecitözü İlçesi Yukarı Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı köy konağında yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimler sonucu derneğin yeni yönetimi oluşturulurken, Dernek Başkanlığı’na ise Devlet Su İşleri’nden emekli Celal Şahin seçildi.

Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, kendi isteği ile yeni dönemde görev almadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda, gündem maddeleri görüşüldükten sonra yeni yönetim oluşturuldu. Genel kurulda; Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporları görüşülerek aklandı.

Mevcut Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, genel kurula katılan tüm köylülere teşekkür ederken, görevde bulundukları süre içerisinde köyün geleceğine yönelik birtakım çalışmalar yaptıklarını, yeni yönetimin çalışmaları daha ileri noktalara götüreceğine inandıklarını, özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevini bıraktığını, bundan sonraki süreçte de yeni dernek yönetimine elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.

Seçimler sonucu; Yönetim Kurulu’na; Celal Şahin (Başkan), Çelebi Kavuklu (Başkan Yardımcısı), Ali Topcu (Muhasip Üye), Murat Uysal (Sekreter) ve Seçkin Ayvaz (üye) seçildi. Denetim Kurulu’nda ise; Abdullah Olcan, İlhan Topcu ve Muharrem Özçetin görev aldı.

Dernek Başkanı Celal Şahin, aldıkları görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını, köyün güzelleştirilmesi, gelişmesi, insanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, köyün sorunlarının çözümü için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini, bu noktada muhtarlıkla işbirliği içinde hareket edeceklerini söyledi.

Genel kurul toplantısında ayrıca köyün bazı sorunları ele alınarak, geleceğe yönelik yapılabilecek çalışmalar gözden geçirildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Hikmet Yavuz, görevini ve dernek evraklarını yeni başkan Celal Şahin’e devrederek, yeni yönetime başarılar diledi.

(Haber Merkezi)