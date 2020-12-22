Kazada yaralanmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz Ekim ayında Çorum-Amasya Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı. Mustafa Turan’ın kullandığı araç ile bir TIR kamyonu, gece saatlerinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada AK Parti Mecitözü Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Recep Atakcan hayatını kaybetmişti. Atakcan, ilçeye bağlı Köprübaşı Köyü’nde toprağa verilmişti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan aynı köyden 38 yaşındaki Mustafa Turan, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. 3 çocuk babası Mustafa Turan, hayatını kaybetti.

İlçenin sevilen simalarından biri olan Mustafa Turan’ın cenazesi Köprübaşı Köyü’nde toprağa verildi. (Haber Merkezi)