Kaymakam Atış’tan başarılı öğrencilere ödül
Çorum’un Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede öğrenim gören ve yıl içinde spor, sanat, bilimsel ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Mecitözü 17.06.2022, 19:08
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Kaymakamlık tarafından başarılı öğrenciler için Kırklar Dağı’nda doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi. Kırklar Dağı’na tırmanan öğrenciler ilçenin doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulurken, yürüyüş sonunda Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gün boyu gönüllerince eğlenen öğrencilerin mutluluğuna kaymakam Atış’ta ortak oldu.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Mustafa Atış, önümüzdeki yılda bu başarıların artarak devam edeceğini ümit ettiğini belirtti.
Etkinlik sonunda kaymakam Atış, dereceye giren 69 öğrenciye hediyelerini takdim etti.
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