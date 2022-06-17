Kaymakam Atış’tan başarılı öğrencilere ödül

Kaymakamlık tarafından başarılı öğrenciler için Kırklar Dağı’nda doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi. Kırklar Dağı’na tırmanan öğrenciler ilçenin doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulurken, yürüyüş sonunda Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gün boyu gönüllerince eğlenen öğrencilerin mutluluğuna kaymakam Atış’ta ortak oldu.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Mustafa Atış, önümüzdeki yılda bu başarıların artarak devam edeceğini ümit ettiğini belirtti.

Etkinlik sonunda kaymakam Atış, dereceye giren 69 öğrenciye hediyelerini takdim etti.