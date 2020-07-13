Karşıyaka – Mecitözü Belediyeleri arasında gönül birlikteliği

CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile bir süre sohbet eden Cemil Tugay, parti binasını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekilerle sohbet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, Çorum ve ülke gündemi hakkında değerlendirmede bulundu.

Ziyaret sırasında Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’dan da çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tugay, her iki belediyenin gönül birlikteliğine “evet” dedi. Karşıyaka ve Mecitözü belediyelerinin yerel yönetimler ve hizmet konularında işbirliği yapması, karşılıklı dayanışma içinde bulunması kararlaştırıldı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.