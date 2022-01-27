Kalp hastasının ilacını jandarma temin etti
Çorum’un Mecitözü ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kullanması gereken ilacını alamayan hastanın imdanına jandarma ekipleri yetişti.
Mecitözü 27.01.2022, 18:21
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İlçeye bağlı Çitli köyünde yaşayan İbrahim T. adlı kalp hastası'nın sürekli kullanması gereken ilacı bitti. Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle ilçeye gidemeyen yaşlı adam, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bu gelişme üzerine İbrahim T.'nin biten ilacını eczaneden alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çitli köyüne giderek ilacı sahibine teslim ettiler.
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