Jandarma vatandaşları bilgilendirdi
Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Mecitözü’nün Emirbağ köyünde ikamet eden yurttaşlar bilgilendirildi.
Mecitözü 02.06.2022, 20:13
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Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarma’nın 7/24 görevde olduğu hatırlatıldı.
Ayrıca Emirbağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nca bölgede meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşların bireysel olarak alacakları emniyet tedbirlerinin bu tür olayların meydana gelmesinde azalma sağlayacağı konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.
(Haber Merkezi)
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