İYİ Parti saflarına katıldılar

İYİ Parti saflarına katılan Kamuran Kurt ve beraberindekilere parti rozetlerini ise İYİ Parti Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca taktı.

İlçe Başkanı Koca, partilerine son günlerde yoğun katılımlar olduğunu belirterek, bu katılımların İYİ Parti’nin doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Mecitözü İlçe Teşkilatı olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını ifade eden Hüseyin Koca, ilk seçimde iktidara geleceklerini kaydetti.

İYİ Parti’ye teveccüh gösteren Anavatan Partisi İlçe Başkanı Kamuran Kurt ve İlçe yöneticilerine teşekkür eden Koca, bu katılımlarla birlikte Mecitözü Teşkilatı’nın gücüne güç kattığını dile getirdi. (Haber Merkezi)