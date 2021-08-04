İtfaiye amirine hüzünlü veda

Çorum'un Mecitözü İlçesi Köseeyüp Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Mecitözü Belediyesi’nde İtfaiye Amiri olarak görev yapan Hayati Öz, mide kanaması sonucu hayata veda etti. Gazi Öz’ün oğlu, evli ve 2 çocuk babası Hayati Öz’ün vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Mecitözü Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törenin ardından Doğu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe, Belediye – İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, belediye çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hayati Öz’ün cenazesi Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alındıktan sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

