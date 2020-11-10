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İş kadınlarından Mecitözü Belediye Başkanı’na ziyaret

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Başkan Yardımcısı Semra Şahin ve yöneticilerden Ebru Soysal, geçtiğimiz günlerde, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ı ziyaret ederek kadın istihdamı ve diğer sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulundular. (Haber Merkezi)

Mecitözü 10.11.2020, 19:34 10.11.2020, 19:35
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İş kadınlarından Mecitözü Belediye Başkanı’na ziyaret
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