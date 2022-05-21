İki grup arasındaki kavgada kan aktı
Köyde başlayan kavga şehirde de devam etti. 1 kişi bıçakla yaralanırken 2 kişide darp edildi.
Çorum'un Mecitözü ilçesi Devletoğlan Köyü’nde iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada K.A.(44) ve Y.A.(64), karşı gurup tarafından darp edildi. Durumun ihbarı ile köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, K.A.'nın Çorum’da ikamet eden oğlu da aracı ile seyir halindeyken saldırıya uğradı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR
Köydeki kavganın sonrasında E.E, C.E, A.B. ve E.E, darp ettikleri K.A.'nın Çorum’da yaşayan oğlu E.A.(27)'nın aracına pompalı tüfekle ateş ettiler. Otomobilin isabet alması sonucu kaza yapan E.A, daha sonra aynı şahıslar tarafından araç içerisinde bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren 4 şahıstan 3'ü polis ekipleri tarafından yaralanarak gözaltına alındı.
(Tugay GÖKTÜRK)
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