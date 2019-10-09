Hayırseverler Mecitözü’nde 4 okula atölye kazandırdı

Vali Mustafa Çiftçi, önceki gün Mecitözü’ne giderek 4 ayrı okulda atölye açılışları yaptı. Kaymakam İlyas Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan başta olmak üzere çok sayıda yetkilinin de katıldığı programda Vali Çiftçi ayrıca Mecitözü Dede Korkut Anaokulu’nu da ziyaret ederek miniklerle tek tek ilgilenip bir süre sohbet etti.

Vali Çiftçi ilçede eğitim gönüllüsü hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi Akıl Oyunları Atölyesi ve 3D Bilim Atölyesi, Atatürk Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesi ve Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Atölyesi’nin açılışı yaptı.

Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrenci Pansiyonu’nda hayırsever Metin Ayvaz tarafından yaptırılan Müzik Atölyesi, Mecitözü Atatürk Ortaokulu’nda hayırsever SİMTEK firması yetkilileri tarafından yaptırılan Robotik Kodlama Atölyesi, Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hayırsever Satılmış Candan ve Satılmış Köse tarafından yaptırılan 3D Eğitim Teknolojileri Salonu ve Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hayırsever Ergün Coşkun tarafından yaptırılan Akıl Oyunları Atölyesi’ni gezen Vali Çiftçi hem bilgi aldı hem de hayırseverlere plaket verdi.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra ilçenin Kışlacık Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Vali Çiftçi burada yeni yapılan Sulama Göleti’nde de incelemelerde bulundu.





(Volkan SINAYUÇ)