“Haşhaş üreticileri zor durumda”

Aralarında Tanrıvermiş, Sülüklü, Çitli köyleri olmak üzere bazı köylerde toplam 8 çiftçinin tarlasındaki haşhaşlar imha edildi.

Hasat dönemine 15-20 gün kala tarlalarındaki haşhaşları imha etmek zorunda kalan köylüler, sezon sonu olduğu için başka bir ürün de ekemediklerinden dolayı zor durumda kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileriyle birlikte haşhaş üreticilerinin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla Mecitözü İlçesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde incelemek, vatandaşların sorunlarını dinlemek, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmek üzere Mecitözü İlçesi’ne giden CHP heyeti, bazı köyleri de ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindekiler ilk olarak Mecitözü Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Satılmış Köse’den konuyla ilgili bilgi aldı.

Köse, bazı köylerde haşhaş eken üreticilerin parsel numarasını yanlış bildirmesi üzerine hukuki engelleme ile karşılaştığını, hasat dönemine 15-20 gün gibi kısa bir süre kala ürünlerin imha edildiğini, çiftçinin haşhaşın yerine başka bir ürün ekemediği için de mağduriyet yaşadığını anlattı.

Köse, “Tanrıvermiş, Çitli, Sarıhasan ve bazı köylerimizde çiftçilerimizin parsel numarasını yanlış bildirmesi nedeniyle hasada 15 gün kala tarlalardaki ürünler imha edildi. Gerekli kontroller Ocak ayında yapılsaydı hiç olmazsa çiftçi, haşhaşın yerine başka bir ürün ekerek tarlayı boş bırakmazdı. Haşhaş, Türkiye’de sınırlı ekilen değerli bir ürün. Ayrıca büyük emek gerektiriyor. Parsel numaraları düzeltilerek çözüm yoluna gidilebilirdi. Burada belirtilen dönümde hata yok, kota aşımı yok, kaçak ekim yok ama sadece parsel numarası yanlış bildirildiği için ekilen haşhaşlar imha edilmiştir” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler ayrıca Mecitözü İlçe Tarım Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek Müdür Berkay Şen ile görüştü.

CHP’li yöneticiler, daha sonra ise Tanrıvermiş ve Sülüklü köylerini ziyaret ederek muhtarlardan köylerin sorunları ve taleplerini dinledi.

Tanrıvermiş Köyü Muhtarı Hüseyin Kütük, Çitli Köyü Muhtarı Yalçın Sarıkaya ve köy halkı ile sohbet eden Tahtasız, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Muhtarlar ve köylüler, “parsel numaralarını yanlış bildiren üreticilerin haşhaş tarlaları imha edildi. İmha olayı erken aylarda yapılmadığı için de başka ürün ekemedik. Emeklerimiz boşa gitti. Üstelik bir de hakim karşısına çıkıp ifade vereceğiz” dediler.

CHP’li yöneticiler, ayrıca Sülüklü Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz’dan da üreticilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Tahtasız ve beraberindekiler, bölgede bulunan köy halkı ile sohbet ederek haşhaş tarlalarında inceleme yaptı. (Haber Merkez)