Habibe Canbolat, son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUMGAZ A.Ş. Yönetim kurulu üyesi ve Kızılay Derneği eski Başkanı Sedat Canbolat, Selahattin Canbolat ve Zehra Atalık’ın annesi, Ahmet Atak’ın ise ablası olan Habibe Canbolat önceki gün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Habibe Canbolat’ın cenazesi saat 11.00’de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Cuma namazına muteakip Fakiahmet Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

