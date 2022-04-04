Gür’den Mecitözü ziyareti

Ziyarette Oda Başkanı Halil Piroğlu ve Oda Yöneticileriyle görüşen Birlik Başkanı Recep Gür’e ziyarette Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker eşlik etti.

Mecitözülü esnaf ve sanatkarlar tarafından sıcak ve yakın ilgiyle karşılanan Recep Gür, Mayıs ayında yapılacak olan Birliğin Olağan Genel Kurulu öncesi kendisine destek açıklamasında bulunan Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu ve Oda yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu ise, ÇESOB Başkanlığına yeniden aday olan Recep Gür’e Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde başarılar dileyerek, ilçe esnafları olarak kendisinin hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını söyledi.