Geykoca’da muhtarlık seçimi 6 Haziran’da 

Geykoca köyü, boşalan köy muhtarlığı için 6 Haziran 2021 Pazar günü sandık başına gidecek. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde köy muhtarlığı için 3 aday yarışmış, yapılan seçimler sonucunda Muharrem Aygün seçimi kazanarak muhtarlık görevine başlamıştı.

Muharrem Aygün’ün özel sebepleri nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevine son verilerek köyün birinci ihtiyar heyeti üyesi Ali Işık’a köy muhtarlığı için görev verilmişti.

Buna göre Geykoca’da 6 Haziran günü yeni seçim yapılacak.

(Haber Merkezi)

