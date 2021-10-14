Geykoca göleti tamamlanıyor

Geykoca göletinin yılsonunda tamamlanacağı öğrenildi.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü İlçesi'ni ziyaret ederek Geykoca göleti inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanında bir açıklama yapan Tahtasız, tarımsal sulamanın ve arazilerin suyla buluşturulmasının çiftçi için büyük önem taşıdığının altını çizerek, "tarımsal sulamayı önemsiyoruz. Bu nedenle de yarım bırakılan gölet ve barajların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Geykoca göletinin tamamlanma aşamasına gelmesi bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2013 yılında ilk ihalesi yapılan Mecitözü İlçesi Geykoca Köyü tarımsal sulama göleti, 2300 dekar araziyi sulayacaktı. Yapılan ihale iptal oldu, 2015 yılında tekrar ihale yapıldı. Geykoca göleti, 2016 yılında bitirilmesi için söz verilmesine rağmen yarım bırakılmıştı. Burası da yarım kalan yatırımlar kervanına katılmasın diye 2015 yılı Ekim ayında gelip burada basın açıklaması yaptık, Mecitözü Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, il-ilçe yöneticilerimizle birlikte süreci takip ettik, girişimlerde bulunduk. Bu açıklamanın ardından AKP Milletvekili, yarım kalan yatırımlar için 94 milyonluk ödenek geldiğini söyledi. Burada çalışmalar başlamış. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre; 10 milyon civarında bir ödenekle bu proje yılsonuna kadar tamamlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Mecitözü ilçesinde yarım kalan Geykoca göleti bitiyor, diğer gölet ve barajların da takipçisiyiz. Tarımsal sulama çifti için olmazsa olmazdır. Gölet ve barajların tamamlanmasını ve çiftçinin hizmetine sunulmasını can-ı gönülden istiyoruz."

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız'a Geykoca göleti inşaat alanında yaptığı ziyarete Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, İl Başkan Yardımcıları; Duran Arslan, Burhan Erdem, Günsel Yetik Erlik ve Osman Soylu ile bazı parti yöneticileri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

