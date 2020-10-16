“Geykoca Göleti biran önce tamamlanmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü İlçesi’nin Geykoca Köyü’nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Ali Işık ve köy halkı ile sohbet etti.

Tahtasız, Geykoca Göletinin yarım kalan projelerden birisi olduğunu hatırlatarak, “Yapılması planlanan göletin, DSİ tarafından 2013 yılında ilk ihalesi yapıldı. Fakat daha sonra ihaleyi alan firma tarafından feshedildi. 2015 yılında tekrar ihale yapıldı. Bu ihale ile dolgu işleri tamamlandı. Daha sonra da yer altı kapalı sistem damlama ve yağmurlama sistemi kuruldu. 2019 yılında da ikinci yapılan ihale feshedildi. 2019’da 18 milyon 200 bin TL bedelle tekrar ihalesi yapıldı. Şimdi ise ödenek yetersizliğinden dolayı beklemeye alındı” şeklinde konuştu.

Tahtasız, Geykoca Göletinin bir an önce tamamlanarak bölge arazilerinin suyla buluşturulmasını istedi. (Haber Merkezi)