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“Gemi karaya oturdu, birlikte kurtaracağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin ekonomide, siyasette kötü yönetildiğini, zamların, hayat pahalılığının ve girdi maliyetlerindeki aşırı artışın kaosa yol açtığını söyledi.

Mecitözü 05.06.2022, 19:21
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“Gemi karaya oturdu, birlikte kurtaracağız”

Mecitözü İlçesi’nin Figani Köyü’nde halkı dinleyen Başarır, “Gerçek Müslüman kul hakkı yemez, yedirtmez. Gerçek Müslüman küfür etmez, milletine hakaret etmez. Korkmayın, hakkınızı yiyenlerden hesap sorun. Bize inanın, birlikte başaracağız” diye konuştu.

FİGANİ KÖYÜ’NDE SORUNLAR MASAYA YATIRILDI
CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, beraberinde Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte 3 günlük program kapsamında Çorum’da saha çalışması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile milletvekilleri ve parti yöneticileri, aralarında Çorum’un da bulunduğu 51 ilde saha çalışmasına başladı.
Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Tufan Köse, Mecitözü’nün Figani Köyü’nü ziyaret ederek köy halkının, çevre köylerin muhtarlarının ve üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.
Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve Belediye Başkanı Veli Aylar’ın selamlama konuşması ile başlayan toplantıda daha sonra İl Başkanı Mehmet Tahtasız, katılımcılara seslendi.

“5’Lİ ÇETEYE SAĞLANAN İMKÂNLARI,
ÇİFTÇİYE, ÜRETİME AKTARACAĞIZ”
Tahtasız, mazot, gübre, ilaç, elektrik, su gibi tarımsal giderlerin aşırı oranda artması nedeniyle artık çiftçinin üretemez hale geldiğini belirterek, hayvancılıkta da yem fiyatlarının pahalı oluşu nedeniyle süt ineklerinin kesime gönderildiğini, bu durumun tarım ve hayvancılığın geleceğini baltaladığını söyledi.
“Sorunları biliyoruz ve birlikte çözeceğiz” diyen Tahtasız, ürün fiyatlarının önceden belirlenmesi, çiftçinin üreteceği ürünün fiyatını bilerek hareket etmesi gerektiğini kaydetti.
CHP iktidarında çiftçi borçlarının öteleneceğini, faizlerinin silineceğini, ürün fiyatlarının önceden belirleneceğini, mazotta ÖTV’nin kaldırılacağını, tarım ve hayvancılığın önünü açacak her türlü düzenlemenin yapılacağını anlatan Tahtasız, “5’li çeteye sağlanan imkanlar, çiftçiye aktarılacak. Tarım, hayvancılık ve üretimin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiç kimse hastanelerden randevu almak, işe girmek için emmi-dayı aramayacak. Mecliste sizin sesiniz olacağız. Tespit ettiğimiz sorunları mecliste gündeme getirerek çözümü için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Köylerin %95’inde internet çekmiyor. Hastaneden randevu alacaksınız, alamıyorsunuz. Şeker fabrikaları özelleşti, şimdi şeker fiyatları fırladı, satın almak için de bulamıyorsunuz. 
Girdi fiyatlarının artması sonucu buğdayın kilosunun en az 8 TL olması gerekiyor. Bu da ekmek fiyatlarının artmasına neden olacak. Üretici de, tüketici de zor durumda. Birlikte mücadele ederek CHP iktidarında tüm sorunların çözümünü sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE TASARRUF, YATIRIM VE ÜRETİMLE KURTULUR”
Milletvekili Ali Mahir Başarır ise Türkiye’nin israfı ve kaynakların çar-çur edilmesini önleyerek, tasarrufa giderek, yatırım ve üretim yaparak, istihdamı artırarak düzlüğe çıkabileceğini anlattı.
Türkiye’nin ekonomide, siyasette kötü yönetildiğini, zamların, hayat pahalılığının ve girdi maliyetlerindeki aşırı artışın kaosa yol açtığını söyleyen Başarır, “akaryakıt, gübre, yem her şeyin fiyatı en az 3 kat artmış durumda. Artık gemi karaya oturdu. Hepimiz bu gemide yaşıyoruz. Birlikte mücadele ederek kurtaracağız. Türkiye’de 125 bin kamu aracı var. 10 bin araç tüm ihtiyacımızı görür, 115 bin araç fazla. Tasarrufa kamu araçlarından, kamu lojmanlarından başlamak gerek” diye konuştu.
Tarım ve hayvancılığın, çiftçinin serbest piyasa koşullarına bırakılmayacak kadar değerli olduğunun altını çizen Başarır, mazotta ÖTV’nin kaldırılması gerektiğini savundu.
2500 lira emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığının altını çizen Başarır, Türkiye’de sorunların yeni para basılarak çözülmeye çalışıldığını, sürekli yeni para basıldığını, bu durumun enflasyonun artmasına, devalüasyonun yaşanmasına sebebiyet verdiğini bildirdi. 
Başarır, “2021’de bir depo benzini 429 liraya dolduruyormuşuz. Aynı arabanın deposunu bugün 1429 liraya dolduruyoruz. Yem fiyatları, elektrik, mazot fiyatları arttı. Ekmek fiyatları arttı. Ekonomi her ülkede nasıl yönetiliyorsa burada da öyle yönetilmeli. 10 liradan doları garanti olarak ver, dolar bugün 16.5 lira. Geriye kalan 6.5 milyar lirayı Figani köyündeki benim yurttaşım ödemek zorunda olsun. 200 milyar para ödenecek.
Çanakkale köprüsünün maliyeti 1,5 milyar Euro. Biz 3,5 milyar Euro ödemek zorundayız. Neden, bizim günahımız ne? 
Bizim cevap veremeyeceğimiz soru yok. İçtenlikte her şeyi sorabilirsiniz. Ne teröristlerin ayağına çadır mahkemesi getirdik, ne terörist başını TRT’ye çıkardık, ne de sayın dedik. Çizgimiz değişmedi değişmez. Bu ülkedeki askerim, polisim için dünyayı yıkarım. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin üyeleri hadsizlik yapanlara haddini bildirmiştir. Bugün had bildirmek zorunda olduklarımızla yarın kol kola girmeyiz. Özrünü diler, o zaman olabilir aksi takdirde o başbakan bizim yanımıza gelemez. 
Bize inanın. Özellikle din konusunda iftira atanlara, spekülasyon yapanlara inanmayın. Diyaneti açan parti biziz, imam hatipleri açan parti biziz. Neden dini eleştirelim?
Gerçek Müslüman kul hakkı yemez, yedirtmez. Gerçek Müslüman küfür etmez, milletine hakaret etmez. Korkmayın, hakkınızı yiyenlerden hesap sorun. Bize inanın, birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.

“ÇARE MİLLET İTTİFAKI”
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise Türkiye’nin zor bir süreç yaşadığını, hükümetin uyguladığı politikaların toplumun tüm kesimlerini zor durumda bıraktığını belirterek, tek çarenin Millet İttifakının göstereceği adayın cumhurbaşkanı seçilmesinden geçtiğini söyledi.

TARIM VE HAYVANCILIK BATAKTA
Köy halkı ve muhtarlar ise CHP heyetine sorun ve taleplerini anlattı. Vatandaşlar, mazota, gübreye, ilaca, tohuma, elektriğe, yeme ve diğer ürünlere gelen yüksek zamlar altında ezildiklerini, morallerinin bozuk olduğunu, artık üretmekten soğuduklarını, arazilerin, traktörlerin hacizli olduğunu, sürekli borçlandıklarını ve borçların içinden çıkamaz duruma geldiklerini dile getirdiler.
Figani Köyü’nde CHP’li milletvekilleri ile köy halkı ve muhtarlar arasındaki hasbıhal, hatıra fotoğrafı çektirilerek tamamlandı.

(Haber Merkezi) 

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