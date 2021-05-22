Emekli öğretmen canına kıydı
Mecitözü’nün Hıdırlık Mahallesi’nde emekli öğretmen Vedaatdin Kafabay (62), evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak intihar etti.
Mecitözü 22.05.2021, 13:59 22.05.2021, 13:59
124
Atatürk İlkokulu’ndan emekli olduğu öğrenilen Vedaatdin Kafabay, ilçenin sevilen simalarındandı. Kafabay’ın hayata veda etmesi derin bir üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi Hıdırlık Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
kapalı