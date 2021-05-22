Emekli öğretmen canına kıydı

Atatürk İlkokulu’ndan emekli olduğu öğrenilen Vedaatdin Kafabay, ilçenin sevilen simalarındandı. Kafabay’ın hayata veda etmesi derin bir üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi Hıdırlık Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)