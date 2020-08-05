Elvançelebi Türbesi’ne yeni düzenleme

Proje kapsamında Çorum-Amasya karayolu kamulaştırma sınırından itibaren yönetmelikte belirtilen 25 m. çekme mesafesi içinde otopark düzenlemesi yapılırken, otopark alanının hemen güneyinde (kamulaştırma sınırından itibaren 25 m sonra) yer alan 5 adet yaklaşık 20 m2’lik üniteler halinde yarı açık ve yarı kapalı olarak yöresel satış birimleri oluşturuldu.

Mevcut alan üzerinde yer alan şadırvan yerine yenisi düzenlenirken şadırvan çevresinde dinlenme amaçlı 3 adet kameriye konumlandırıldı. Tuvalet ihtiyacının karşılanması amacıyla hâlihazırda bulunan tuvaletlerin konumu değiştirilerek, yöresel ürün satış birimlerine ve şadırvana yakın bir konumda yeniden düzenlendi.

Kurban kesim alanı ile mutfak olarak kullanılan mevcut yapılar proje kapsamında yeniden düzenlenirken Türbe çevresinde bulunan ve yıkık durumda bulunan taş duvarların proje kapsamında yeniden revize edileceği belirtildi.

Elvan Çelebi Türbesi Çevre Düzeni Projesi, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıl içinde onaylanırken İl Özel İdaresi tarafından Elvan Çelebi Türbesi Çevre Düzeni Projesi işinin ihalesi 1 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. 22 Temmuz 2020 tarihinde yüklenici firma ile 777.301,40 TL (KDV dahil) bedelle sözleşme imzalanan projede sözleşme bedelinin 500.000 TL'si Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından karşılanacağı dile getirildi. (Haber Merkezi)