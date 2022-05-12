Elmapınar’da yağmur duası

Yıllardır köy muhtarlığı tarafından organize edilerek yapılan yağmur duası, 2011 Yılında köy adına kurulan Elmapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de katkıda bulunarak köy yararına İkioluk şenliklerinde yapılmaya devam etti.

Pandemi nedeni ile şenliklere ara verilirken, yağmur duası 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Bu yılda yapılan yağmur duasına köyde yaşayan köy halkı 7'den 70. katılım sağladı.

Köy camisi bahçesinde yapılan yağmur duasında dualar ilahiler okundu, iftar vakti olmasıyla köy halkı hep birlikte iftarlarını yaptılar.

Köy Muhtarı Rıfat Kılıçaslan, birlik ve beraberliğin köy halkı arasındaki kırgınlıkları da ortadan kaldırdığını, hep birlikte aile ortamı oluştuğunu, köy halkı arasında da dostluk ve muhabbetinde arttığını söyledi.

Kılıçaslan; “Bu geleneği bizden önceki muhtarlarımız devam ettirmiş görevde olduğum sürece bizde devam ettireceğiz, bizden sonra göreve gelen arkadaşlarımızın da devam ettireceğine inanıyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

