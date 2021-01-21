Ekrem İmamoğlu’ndan Mecitözü’ne hibe otobüs

Geçtiğimiz günlerde Sungurlu Belediyesi’ne bir otobüs hediye eden İmamoğlu, aynı jesti Mecitözü Belediyesi için de yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, “Mecitözü Belediyesi araç filomuza 1 adet Solo Mercedes otobüs eklenmiştir. Tüm Mecitözü halkına hayırlı olsun. Katkılarından ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz” dedi.

Mecitözü’ne gönderilen otobüsün bugünlerde ilçe halkına hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

(Haber Merkezi)