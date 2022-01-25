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Damat kardan ulaşım sağlanamayan köyde gelini traktörle aldı
ÇORUM’un Mecitözü ilçesinde damat Murat Arslan (24) kar yağışı sonucu otomobille ulaşım sağlayamayınca gelin Melike Uzun’u (22), 15 traktörle oluşturulan konvoyla aldı. Çift, köyde düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.
Mecitözü 25.01.2022, 18:48
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Mecitözü ilçesine bağlı Kargı Köyü’nde kar yağışı etkili oldu. Otomobillerle ulaşım sağlanamayınca düğünü olan damat Murat Arslan ile akrabaları 15 traktörle konvoy oluşturarak gelin almaya gitti. Köyün üst mahallesine çıkan damat ve akrabaları gelin Melike Uzun’u traktöre bindirerek köy merkezine indirdi. Çift köyde yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi.
Damadın ağabeyi Adem Arslan, “Davetliler kış şartlarından dolayı kendi araçlarıyla düğün konvoyuna katılamadı. Bizde çare olarak traktörleri düşündük. Güzel bir düğün merasimi oldu, mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz” dedi.
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