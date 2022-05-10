Çorumlu astsubay Eker’e hazin tören
Yakalandığı hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çorumlu Hava Astsubayı Harun Eker, memleketi Mecitözü’nde askeri tören eşliğinde toprağa verildi.
Mecitözü 10.05.2022, 19:10
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İlimiz Mecitözü ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Van'da görev yapan, Hatice ve Süleyman Eker'in oğulları, Muhasebeci Erol Özkan, iş insanı Erdoğan, Erdal, Ahmet Özkan'ın yeğenleri Astsubay Harun Eker, henüz 25 yaşında iken yakalanmış olduğu kanser hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi geçtiğimiz gün Mecitözü ilçesinde Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine; Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, askeri yetkililer, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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