Çorum'da bir köy karantinaya alındı
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Mecitözü 07.01.2021, 15:17
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Kalecik köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.
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