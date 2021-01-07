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Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Mecitözü 07.01.2021, 15:17
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Çorum'da bir köy karantinaya alındı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Kalecik köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.

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