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CHP’den Mecitözü çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileriyle birlikte Mecitözü İlçesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Mecitözü 29.06.2020, 19:32
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CHP’den Mecitözü çıkarması

Çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde incelemek, vatandaşların sorunlarını dinlemek, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmek üzere Mecitözü İlçesi’ne giden CHP heyeti, bazı köyleri de ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, beraberinde Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, ilçe yönetimi ve İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin ile birlikte bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP heyeti ilk olarak İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Ahmet Bilgin’den parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekiler daha sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulunarak sorun ve talepleri dinledi.

“ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA”

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse’yi ziyaret ederek köylerin ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Köse, bazı köylerde haşhaş eken üreticilerin parsel numarasını yanlış bildirmesi üzerine hukuki engelleme ile karşılaştığını, hasat dönemine 15-20 gün gibi kısa bir süre kala ürünlerin imha edildiğini, çiftçinin haşhaşın yerine başka bir ürün ekemediği için de mağduriyet yaşadığını anlattı. Bazı köylerde dolu, bazı köylerde de sel felaketi yaşandığını bildiren Köse, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Eksperlerin sadece TARSİM görevlisi olmasından dolayı sıkıntı yaşandığını aktaran Köse, başka kurumlardan da eksper görevlendirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Köse, Hıdırlık Göletinin 1995’de bitmesine rağmen 20 yıldır kullanılamadığını, kooperatifin düzenli faaliyet gösteremediği için kapandığını ve su kanallarının tahrip olduğunu bildirerek, ilave çalışmalar yapılarak Hıdırlık göleti kapalı sulama sisteminin çiftçinin hizmetine sunulmasını istedi.

SİLAJ PAKETLEME MAKİNASI İSTENİYOR

Tahtasız ve beraberindekiler daha sonra Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz ile görüştü.

Ayvaz, üreticilerin silaj paketleme konusunda sorun yaşadığını, birlik bünyesine silaj makinası kazandırma ihtiyacı duyduklarını bildirerek, “Maliyetinin bir kısmını devletimiz karşılasın, bir kısmını da birlik olarak bizler karşılamayım. Silaj makinası ile yapacağımız silaj paketleri sayesinde hem hayvancılıkta verimi artırmış olacağız, hem de kaba yem maliyetini düşürmüş olacağız. Bu konuda ilgili kurumların desteğini bekliyoruz” dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE 7 MİLYONLUK KREDİ DAĞITILDI

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekilerin bir sonraki durağı ise Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Doğan oldu.

CHP heyetini ilgi ile karşılayan Doğan, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi vererek, pandemi sürecinde 7 milyonluk kredi dağıttıklarını, daha önceki dönemlerde de 10 milyonluk krediyi kooperatif ortakları ile buluşturduklarını, bugüne kadar toplam 17 milyonluk kredi kullandırdıklarını bildirdi. Doğan, 400 üyelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

TARIM SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekiler, Mecitözü İlçe Tarım Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek Müdür Berkay Şen ile görüştü.

Berkay Şen, brucella hastalığını önleme ve aşı çalışmalarından bahsederek, dolu ve selden dolayı da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, özellikle soğan ve kiraz üreticilerinin zarar gördüğünü, Işıklı ve Sülüklü köylerinde hasarın daha fazla olduğunu kaydetti.

BELEDİYE’YE ZİYARET

CHP’li yöneticiler, Mecitözü Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili Sadık Kolukısa ile bir süre sohbet ettiler.

Belediye Başkanı Veli Aylar’ın rahatsızlığından dolayı ameliyat olması ve hastanede tedavi görmesi nedeniyle Başkan Vekili Kolukısa’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Tahtasız, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

MEYVE BAHÇESİNDE İNCELEME

Tahtasız ve beraberindeki heyet, ziyaretlerin ardından Mecitözü Ziraat Odası’na ait örnek meyve bahçesinde incelemeler yaparak, Oda Başkanı Satılmış Köse’den üretim durumu hakkında bilgi aldılar.

CHP’li yöneticiler, daha sonra ise Tanrıvermiş ve Sülüklü köylerini ziyaret ederek muhtarlardan köylerin sorunları ve taleplerini dinledi. (Haber Merkezi)

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