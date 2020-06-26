Celal Cömert defnedildi

Remziye Cömert’in eşi, Haydar, Tuncay, Filiz, Eylem, Şahinaz, Güzide, Arife, Emine ve Şengül Cömert’in babaları Celal Cömert’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi Mecitözü Alevi Kültür Merkezi’nde (Mecitözü Cemevi) düzenlenen törenin ardından Kozören Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze törenine katılan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, Cömert ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)