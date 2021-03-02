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Bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 

Mecitözü 02.03.2021, 10:07
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Bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü ilçesine bağlı Doğla köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

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