Flaş HaberÇorum’da kısıtlamalar kalkıyor
Bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Mecitözü 02.03.2021, 10:07
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü ilçesine bağlı Doğla köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
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