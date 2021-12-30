Bilal Doğan, DEVA Partisi Mecitözü İlçe Başkanı oldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Mecitözü İlçe Başkanlığı’na atama yapıldı.

Çorum ilinde teşkilatlanma çalışmalarına devam eden DEVA Partisi son olarak 12. İlçe Başkanı olarak Mecitözü İlçe Başkanlığı görevine İhracat ve İthalat Uzmanı Bilal Doğan’ı atadı.

Atama ile ilgili açıklamada bulunan DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu; “Yaptığımız atamanın partimize ve Mecitözü ilçesine hayırlı olması diliyorum, Bugün 12. ilçe atamamızı yaptık. DEVA damlalarını Mecitözü ilçemizde İhracat İthalat Uzmanı Bilal Doğan ile birlikte toprakla buluşturduk. Kendisi ile çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum, kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Orhan Vargeloğlu, atamasını yapacakları Sungurlu ve Kargı ilçesinde de çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirterek bu ilçelerde de kısa sürede atama yapılacağını bildirdi.

Vargeloğlu; “Bu güne kadar Merkez İlçe- Ertan Eliaçık, Osmancık- Özdemir Göbel, Uğurludağ- Adem Bici, Oğuzlar- Kazım Karaağaç, Dodurga- Mustafa Gül, Ortaköy- Uğur Can Celep, Bayat- Yaşar Sarıkaya, Laçin- Selçuk Tırhış, Boğazkale-Adem Dolaşık, İskilip- Mustafa Gökmen, Alaca- Yaprak Erdoğan ve son olarak Mecitözü’nde atamamızı tamamladık” diye konuştu.

Mecitözü Kurucu İlçe Başkanı Bilal Doğan ise başta Genel Başkan Ali Babacan olmak üzere DEVA Partise Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

BİLAL DOĞAN KİMDİR?

1984 Mecitözü/Çorum doğumlu olan Bilal Doğan, Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültelerinden mezun oldu. İş hayatında kurumsal firmalarda Müdürlük yapan Bilal Doğan, Evli ve 1 çocuk babasıdır. Bilal Doğan İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

(Aliye ÖNCEL)

