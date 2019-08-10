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“Belediyecilik bizim işimiz”

CHP Çorum İl Örgütü, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

“Belediyecilik bizim işimiz”

CHP Çorum İl Örgütü, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
“Belediyecilik bizim işimiz”

CHP Çorum Örgütü, 26-27 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen Yerel Yönetim Kampı’nda edinilen bilgiler ve alınan tavsiyeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ile İl Genel ve Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı istişare toplantısında “sosyal demokrat belediyeciliğin halka en iyi şekilde anlatılması” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Afyon’daki Yerel Yönetimler Kampı’na Çorum’u temsilen katılan Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, yapılan istişare toplantısı vesilesiyle İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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