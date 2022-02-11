Bektaş Özçetin hayatını kaybetti

Duran, Erdoğan, Alaattin, Halil, Hasan ve Dudu Özçetin’in babaları olan Bektaş Özçetin, yaşlılığa bağlı ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 13.30’da Körücek Köyü mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

