Bektaş Özçetin hayatını kaybetti
Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Körücek Köyü’nden Bektaş Özçetin (93), Ankara’da vefat etti.
Mecitözü 11.02.2022, 18:17
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Duran, Erdoğan, Alaattin, Halil, Hasan ve Dudu Özçetin’in babaları olan Bektaş Özçetin, yaşlılığa bağlı ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi saat 13.30’da Körücek Köyü mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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