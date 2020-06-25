Başkan Aylar’a geçmiş olsun ziyareti
Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, böbrek rahatsızlığı nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Mecitözü 25.06.2020, 13:19
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Başkan Veli Aylar’ın 26 Haziran Cuma günü ameliyat olacağı öğrenildi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde parti yöneticilerinden Utku Ulaş Taşar ile birlikte Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Veli Aylar ve eşi Mebruke Aylar ile bir süre sohbet eden Tahtasız, Aylar’ın kısa zaman içinde sağlığına kavuşmasını dileyerek, acil şifalar temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)
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