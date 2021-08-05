Aynı yönde seyreden araca arkadan çarptı

Kaza önceki gün gece saatlerinde Çorum Mecitözü karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı yönde seyir halinde olan 53 AR 583 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden transite arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan dönen transit araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

