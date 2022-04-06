Aylin Nazlıaka’dan Mecitözü ziyareti

Çorum programının ardından Amasya’ya hareket eden Nazlıaka ve beraberindekiler, Mecitözü İlçesi’ne uğrak vererek, Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve ilçe halkı ile sohbet etti.

Nazlıaka, beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kadın Kolları MYK Üyesi Füsun Sökmez, Kadın Kolları Genel Saymanı Aliye Timisi Ersever ve Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ile birlikte Mecitözü Belediye Başkanlığında konuk edildi.

Başkan Veli Aylar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına konuklarına bazı hediyeler takdim etti.

Tahtasız ve Aylar, daha sonra konukları Amasya’ya uğurladı.