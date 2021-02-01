Aydın Aydın virüs kurbanı

Yeni tip koronavirüsün son kurbanı hastane emeklisi Aydın Aydın oldu. Mecitözü Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Aydın Aydın, yakalandığı yeni tip koronavirüs hastalığı nedeni ile hayata veda etti.

Aydın Aydın’ın cenazesi ilimiz Mecitözü İlçesi Mescit Mahallesi mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

