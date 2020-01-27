Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120150
ALTIN
302.017
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7673
EURO
6.5535

Av tüfeği ateş aldı: 1 ölü

Çorum’un Mecitözü ilçesinde av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti. 

Av tüfeği ateş aldı: 1 ölü

Çorum’un Mecitözü ilçesinde av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:55
Av tüfeği ateş aldı: 1 ölü

Olay, ilçeye bağlı Boyacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan 80 yaşındaki Ali Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan av tüfeğinin ateş alması ağır yaralandı. Yakınları sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Yapılan inceleme sonucunda yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın intihar mı yoksa kazara mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlatırken Ali Ü.’nün cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

(İHA)

İlgili Haberler
Köpeğini vuran köylüsünden şikâyetçi oldu
Köpeğini vuran köylüsünden şikâyetçi oldu
Evden kaçan kızlarını geri getirmek için gittiler, karakolluk oldular
Evden kaçan kızlarını geri getirmek için gittiler, karakolluk oldular
Çekya’ya gidiyorlar
Çekya’ya gidiyorlar
“CHP iktidarını kurmak için çok çalışmak zorundayız”
“CHP iktidarını kurmak için çok çalışmak zorundayız”
Mecitözü CHP’de iki aday
Mecitözü CHP’de iki aday
Çocuklar üşümesin diye bere ve atkı ördüler
Çocuklar üşümesin diye bere ve atkı ördüler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim