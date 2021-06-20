Arif Güney hayata veda etti

DEVA Partisi Çorum İl Sekreteri Yaren Güney’in babası Arif Güney hayatını kaybetti.

Çorum’un tanınmış ve sevilen isimlerinden Arif Güney (84), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi dün saat 10.00'da Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alındıktan sonra Mecitözü İlçesi’nin Boyacı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

