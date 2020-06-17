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Ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Çorum'un Mecitözü İlçesinin Sorkoğlan Köyü’nden 51 yaşındaki Ercan Çalar, il merkezinde “Kadife Çeşmesi” yanında bulunan dut ağacından yere düşerek hayatını kaybetti.

Mecitözü 17.06.2020, 19:16
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Ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Sorkoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı olup Çorum’da ikamet eden, Hüseyin ve Nurşah Çalar’ın babası, sağlık memuru İsmail Çalar’ın ağabeyi olan Ercan Çalar, geçtiğimiz gün 16.30 sıralarında dut toplamak için Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Bağları mevkii “Kadife Çeşmesi” yanında bulunan ağaca çıktığında bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Kafası üstüne yere düşen Ercan Çalar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ercan Çalar’ın cenazesi Mecitözü İlçesi Sorkoğlan Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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