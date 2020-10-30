Yeşilgöl tamamlanıyor

“2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce hazırlanarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulan “Yeşil Göl” isimli proje OKA tarafından onaylanarak 28 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edilmişti.

Laçin Kaymakamlığı tarafından projesi ve ihalesi yapılan Yeşilgöl proje çalışmalarını Kaymakamı Emine Karataş da yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Laçin Kaymakamı Emine Karataş, “Yeşil Göl projemiz nihai aşamaya geçilmiştir. En kısa sürede tamamlanıp kıymetli vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)