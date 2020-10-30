Flaş Haberİzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!
Yeşilgöl tamamlanıyor
Çorum’un Laçin ilçe Kaymakamı Emine Karataş, ilçede turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılan Yeşil Göl’deki çalışmaları yerinde inceledi.
Laçin 30.10.2020, 21:00
49
“2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce hazırlanarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulan “Yeşil Göl” isimli proje OKA tarafından onaylanarak 28 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edilmişti.
Laçin Kaymakamlığı tarafından projesi ve ihalesi yapılan Yeşilgöl proje çalışmalarını Kaymakamı Emine Karataş da yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Laçin Kaymakamı Emine Karataş, “Yeşil Göl projemiz nihai aşamaya geçilmiştir. En kısa sürede tamamlanıp kıymetli vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:19
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:07