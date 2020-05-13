Yeşilgöl için imzalar atıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan “Yeşil Göl” başlıklı projesi geçtiğimiz günlerde onaylanmış ve KDV hariç 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edilmişti.

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Yeşil Göl projesine ilişkin imzaların atıldığını duyurdu. 605 bin TL OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek olan proje ile ilgili bilgi veren Kaymakam Karataş; açıklamasında “Laçin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak uzun uğraşlar sonucu hazırlamış olduğumuz Yeşil Göl projemizin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımızın en kısa sürede tamamlanıp kullanımına açılacaktır.Yapmış olduğumuz proje ile doğa harikası olan Yeşil Gölün turizm değerini arttırmak ve istihdam sağlamak hedeflenmiştir. Kıymetli Laçinli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” görüşüne yer verdi.

Proje kapsamında doğa turizminin ve istihdamın canlandırılması amacıyla, Laçin ilçesi sınırlarında Köse Dağı’nda orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşilgöl mesire alanında restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılması planlanıyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Yeşilgöl mesire alanının, orman içerisinde ve göl kenarında yer alan, yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği tek mesire yeri olarak bölgemizde cazibe merkezi olması bekleniyor.

(Haber Merkezi)